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Позор Макрона: Болгария вышла из «коалиции желающих» и похоронила план Парижа

Позор Макрона: Болгария вышла из «коалиции желающих» и похоронила план Парижа

Макрон остался без поддержки ПЕКИН, 21 июля, ФедералПресс. Всего через день после громкого парижского саммита, где европейские лидеры клялись в единстве и готовности бить по России, Запад получил сокрушительный удар в спину.

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