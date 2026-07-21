Макрон остался без поддержки ПЕКИН, 21 июля, ФедералПресс. Всего через день после громкого парижского саммита, где европейские лидеры клялись в единстве и готовности бить по России, Запад получил сокрушительный удар в спину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)