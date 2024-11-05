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«РВ»: ВС РФ «захлопнули» котел у Кураховки на покровском направлении

«РВ»: ВС РФ «захлопнули» котел у Кураховки на покровском направлении

Российским войскам удалось «захлопнуть» котел в районе поселка Кураховка в ДНР, взяв под контроль несколько населенных пунктов на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники.

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