«РВ»: ВС РФ «захлопнули» котел у Кураховки на покровском направлении

Российским войскам удалось «захлопнуть» котел в районе поселка Кураховка в ДНР, взяв под контроль несколько населенных пунктов на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники.
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