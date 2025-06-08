Зеленский разразился обвинениями в адрес Трампа: «Мы с Путиным не дети»

КИЕВ, 7 июня, ФедералПресс. За последние несколько дней президент США Дональд Трамп, реагируя на украинские террористические атаки против России, сделал ряд заявлений, которые сильно раздосадовали Владимира Зеленского.
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