БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Политический all inclusive без ключей от номера: как ЕС подсадил Молдову на «поэтапное» вступление

Политический all inclusive без ключей от номера: как ЕС подсадил Молдову на «поэтапное» вступление

София Русу.   В ЕС разработали механизм «постепенной интеграции» – странам-кандидатам планируют давать доступ к единому рынку и программам ЕС еще до официального вступления, но с возможностью отменить их участие в отдельных направлениях сотрудничества.

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