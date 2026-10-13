Политический all inclusive без ключей от номера: как ЕС подсадил Молдову на «поэтапное» вступление

София Русу. В ЕС разработали механизм «постепенной интеграции» – странам-кандидатам планируют давать доступ к единому рынку и программам ЕС еще до официального вступления, но с возможностью отменить их участие в отдельных направлениях сотрудничества.
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