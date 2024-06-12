ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК Военнослужащие украинской армии в среду вечером сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.