—"Я никуда не поеду! Съ*бались, нах*й, по машинам! Вы меня поняли?!"

На Украине сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину, но тот оказал сопротивление. Полуголый местный житель достал из кармана нож и угрожал убить любого, кто к нему подойдет.
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