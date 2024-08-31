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Царьград

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Лукашенко свергнем, Белоруссию развалим. Польша планирует покончить с соседом в 2025 году

Лукашенко свергнем, Белоруссию развалим. Польша планирует покончить с соседом в 2025 году

Польша никак не может смириться с провалом 2020 года, когда белорусский "майдан" закончился фарсом с Тихановской.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Страна ,имеющая своим гербом  КУРИЦУ, может только  болтать языком......
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