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Глава МИД Польши Сикорский пообещал уничтожать русские ракеты над Украиной

Глава МИД Польши Сикорский пообещал уничтожать русские ракеты над Украиной

Сикорский считает, что опасностью втягивания НАТО в конфликт России и Украины в данном случае можно пренебречь.

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