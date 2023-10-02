Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройств

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности уникальной механики обмена минут. Теперь клиенты оператора могут потратить минуты на покупку смартфонов, камер видеонаблюдения, умных колонок, ТВ-приставок и других гаджетов.
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