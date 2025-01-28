Директора скандального алтайского соццентра "Рубикон" оставили в СИЗО еще на месяц

Алика Гельфенбайна заключили под стражу еще в конце ноября По итогам заседания, прошедшего в Барнауле 27 января, директора частного соццентра "Рубикон" Алика Гельфенбайна оставили в СИЗО, сообщает "КП-Барнаул".
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