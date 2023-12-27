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Кабмин придумал как заставить местные власти поднять тарифы на электроэнергию уже в 2024 году

Кабмин придумал как заставить местные власти поднять тарифы на электроэнергию уже в 2024 году

Отказ от перекрёстного субсидирования снимет нагрузку с предприятий и заставит население полностью оплачивать потреблённые киловаттыПравительство России придумало, как поднять тарифы на электроэнергию для граждан и снять нагрузку с бизнеса.

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