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Царьград

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Александр Емельяненко: тяжёлое восстановление после операции на позвоночнике

Александр Емельяненко: тяжёлое восстановление после операции на позвоночнике

Известный русский боец Александр Емельяненко рассказал о сложностях восстановления после операции на позвоночнике в марте, вызвавшей паралич ног.

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