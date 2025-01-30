Премьер Палестинской автономии отверг идею Трампа о переселении двух миллионов жителей сектора Газа Палестинцам требуется помощь США и Саудовской Аравии.
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Премьер Палестинской автономии отверг идею Трампа о переселении двух миллионов жителей сектора Газа Палестинцам требуется помощь США и Саудовской Аравии.
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