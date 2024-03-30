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Tesla отчиталась о выпуске шестимиллионного электромобиля Масштабность мышле...

Tesla отчиталась о выпуске шестимиллионного электромобиля Масштабность мышле...

Tesla отчиталась о выпуске шестимиллионного электромобиляМасштабность мышления является характерной чертой генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk), но практическая реализация его планов всегда требует большего времени, чем изначально рассчитывается.

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