MBDA столкнулась с проблемами расширения производства ракет Storm Shadow

Европейская компания MBDA планирует удвоить производство ракет Storm Shadow к 2025 году, но испытывает трудности с расширением из-за неэффективности и давления со стороны французских военных, пишет Financial Times.
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