Си Цзиньпин принял участие в мероприятии по посадке деревьев в Пекине

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял участие в мероприятии по добровольной посадке деревьев в Пекине и призвал к общенациональному участию в лесонасаждении и озеленении для совместного строительства прекрасного Китая.