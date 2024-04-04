Си Цзиньпин принял участие в мероприятии по посадке деревьев в Пекине

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял участие в мероприятии по добровольной посадке деревьев в Пекине и призвал к общенациональному участию в лесонасаждении и озеленении для совместного строительства прекрасного Китая.
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