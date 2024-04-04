Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин принял участие в мероприятии по посадке деревьев в Пекине

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял участие в мероприятии по добровольной посадке деревьев в Пекине и призвал к общенациональному участию в лесонасаждении и озеленении для совместного строительства прекрасного Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх