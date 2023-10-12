С Днем Учителя

Дорогие наши, уважаемые преподаватели и мастера производственного обучения, в профессиональный праздник желаем: пусть в работе будут лишь победы, пусть никогда не покидает вдохновение, пусть будет побольше счастливых и ярких мгновений.
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