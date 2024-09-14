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Закон, порядок, государство

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Для военнослужащих по контракту Ленинградского военного округа проводят практические занятия по армейской тактической стрельбе

Для военнослужащих по контракту Ленинградского военного округа проводят практические занятия по армейской тактической стрельбе

Главная цель – научить бойцов грамотно использовать естественные и искусственные укрытия в условиях городского боя и при этом поразить выбранную цель из различных положений ведения огня.

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