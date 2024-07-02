Бренд Leapmotor концерна Stellantis запускает в Китае внедорожник С16

Компания Leapmotor, связанная с концерном Stellantis, запустила в Китае новый C16. Он сочетает в себе знакомый внешний вид с полностью электрическими силовыми агрегатами или силовыми установками с увеличителем запаса хода.
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