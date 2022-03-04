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С 4 марта произойдет очередное увеличение ставки по ипотечным кредитам: сколько теперь придется переплачивать

С 4 марта произойдет очередное увеличение ставки по ипотечным кредитам: сколько теперь придется переплачивать

ВТБ вынужден снова повысить ставки по ипотеке, минимальная составит 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений, по ранее выданным кредитам все условия также не меняются, сообщила пресс-служба кредитной организации.

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