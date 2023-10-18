16 октября 2023 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова провела встречу со школьниками из ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которая прошла в рамках проекта Федеральной программы Министерства образования и науки РФ «Университетские смены 2.
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