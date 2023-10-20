Казанцы стали чаще интересоваться услугами по утеплению жилья

Востребованность работ по утеплению домов и квартир в Казани за последний месяц выросла на 128%. Как говорится в исследовании «Авито Услуг», в числе работ, которые жители города стали оплачивать активнее всего, были остекление балконов и монтаж теплых полов.
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