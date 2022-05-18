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«Айнтрахт» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории. Клуб занял 11-е место в Бундеслиге

«Айнтрахт» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Немецкий клуб выиграл Лигу Европы, победив в финале «Рейнджерс» (1:1, по пенальти – 5:4), и получил путевку в главный еврокубок Европы.

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