В Китае назвали Украину блюдом для России и США

Мюнхенская конференция по безопасности и выступления ее спикеров показали, что Украина превратилось в блюдо из «меню» для России и США на переговорах, в то время как Европу попросту не пригласили за «стол».
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