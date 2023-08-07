А что в Испании делает член Совета федерации?

Россиянин

Весь вопрос состоит в том, кто Нарусову продвигнул от Тывы в сенаторы? И вообще, Нарусова как мне помнится, была всего лишь женой Собчак и политикой не занималась. За какие заслуги или может быть услуги, её сделали сенаторшей?