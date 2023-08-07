Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Кто, кто, чукчи и выдвинули, да небось ещё и за огненную воду!А что в Испании д...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Господи и где же ты столько безмозглых находишь.. Прошу хоть одну извилину на партию дай но вместе с инструкцией инач...Нельзя снова ст...
  • Андрей
    фотка может быть монтажём. Возможно и добиваются ,что бы зоорать -щемят ни за что.А что в Испании д...

А что в Испании делает член Совета федерации?

А что в Испании делает член Совета федерации?

5 августа в своем телеграм-канале Ксения Собчак записала коротенькое видео из испанского курортного городка Марбелья: "Сегодня я в своем любимом месте Пуэрто-Банус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Весь вопрос состоит в том, кто Нарусову продвигнул от Тывы в сенаторы? И вообще, Нарусова как мне помнится, была всего лишь женой Собчак и политикой не занималась. За какие заслуги или может быть услуги, её сделали сенаторшей?
Ответить
12 час.
Андрей
фотка может быть монтажём. Возможно и добиваются ,что бы зоорать -щемят ни за что.
Ответить
10 час.
В К
Кто, кто, чукчи и выдвинули, да небось ещё и за огненную воду!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх