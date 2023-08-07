5 августа в своем телеграм-канале Ксения Собчак записала коротенькое видео из испанского курортного городка Марбелья: "Сегодня я в своем любимом месте Пуэрто-Банус.
А что в Испании делает член Совета федерации?
Комментарии
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Россиянин
Весь вопрос состоит в том, кто Нарусову продвигнул от Тывы в сенаторы? И вообще, Нарусова как мне помнится, была всего лишь женой Собчак и политикой не занималась. За какие заслуги или может быть услуги, её сделали сенаторшей?
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12 час.
Андрей
фотка может быть монтажём. Возможно и добиваются ,что бы зоорать -щемят ни за что.
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10 час.
В К
Кто, кто, чукчи и выдвинули, да небось ещё и за огненную воду!
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4 час.
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