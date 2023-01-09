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За сутки коронавирусом заболело 23 южноуральца

За сутки коронавирусом заболело 23 южноуральца

Не скончался от последствий ковидной пневмонии никто. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, заболеваемость коронавирусом в регионе стабильна.

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