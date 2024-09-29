Дания направит на ВПК Украины $434 млн, полученных за счет российских активов

Министр обороны Дании в Киеве подписал с главой Минобороны Украины документ, в соответствии с которым предприятия ВПК Украины произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн), из которых $434,2 млн - это средства, полученные за счет замороженных активов РФ.