Дания направит на ВПК Украины $434 млн, полученных за счет российских активов

Министр обороны Дании в Киеве подписал с главой Минобороны Украины документ, в соответствии с которым предприятия ВПК Украины произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн), из которых $434,2 млн - это средства, полученные за счет замороженных активов РФ.
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