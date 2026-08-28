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Токаев заявил, что Совбез ООН не обеспечивает мир

Токаев заявил, что Совбез ООН не обеспечивает мир

Совет безопасности ООН больше не выполняет миссию по обеспечению мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа на открытии первой сессии нового однопалатного парламента республики.

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