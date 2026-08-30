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Татар-информ

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Школьник перевел родителям 4,6 млн рублей с мемом «67»

Школьник перевел родителям 4,6 млн рублей с мемом «67»

Российский школьник совершил многомиллионный перевод родителям, сопроводив его популярным мемом «67», пишет РБК.

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