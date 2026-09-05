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«Ситуация серьезная»: Путин передал Британии четкий «привет»

«Ситуация серьезная»: Путин передал Британии четкий «привет»

ПЕКИН, 5 сентября, ФедералПресс. Отношения РФ и Великобритании резко обострились, после того как Лондон заявил о намерении передать на Украину технологии производства крылатых ракет.

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