Дело о штрафе Apple на сумму €14,3 млрд может вернуться в суд для пересмотра Выне...

Дело о штрафе Apple на сумму €14,3 млрд может вернуться в суд для пересмотраВынесенное в июле 2020 года решение Европейского суда общей юрисдикции об отмене рекордного штрафа Apple в размере €14,3 млрд, назначенного Еврокомиссией за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, могут признать недействительным.