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Закон, порядок, государство

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Полицейские Самарской области совместно с ветеранами приняли участие в Уроках мужества для школьников

В Самарской области, в рамках объявленного Президентом России Года защитника Отечества, полицейские проводят патриотические беседы с учащимися общеобразовательных учреждениях.

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