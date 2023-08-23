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Махметов о шансах Шавката Рахмонова в UFC: «Ему так просто не откроется дорога к титулу»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил шансы Шавката Рахмонова на титул в UFC: «Шавкат никуда не торопится, понимает, что нужно планомерно идти к цели.

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