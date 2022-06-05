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Президент Казахстана создал комиссию для возврата финансовых средств, незаконно вывезенных за рубеж

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата незаконно вывезенных из Казахстана финансовых средств.

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