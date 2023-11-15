Канапе: организация фуршетов и заказ на дни рождения

Канапе - это изысканное блюдо, которое является неотъемлемой частью фуршетов и особых мероприятий. Вспомним о прошлом и настоящем канапе, расскажем о том, как организовать фуршеты и заказать канапе на дни рождения.
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