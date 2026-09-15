Лучший в истории Samsung экран 165 Гц/2K, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 поступит в продажу 29 сентября

Камера будет включать три 50-мегапиксельных датчика Компания iQOO официально объявила дату выхода iQOO 16 — флагман покажут в Китае 29 сентября, а продажи начнутся сразу после мероприятия.
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