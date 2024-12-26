На дорогах Петербурга сегодня дышится легче. Город вернулся к привычным 4 баллам после 11 часов. Почти все дороги в зеленой зоне.
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На дорогах Петербурга сегодня дышится легче. Город вернулся к привычным 4 баллам после 11 часов. Почти все дороги в зеленой зоне.