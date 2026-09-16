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Журнал «Профиль»

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Продление первой высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга подтвердил глава РЖД

Продление первой высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга подтвердил глава РЖД

Екатеринбург станет одним из ключевых направлений единой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей России, разрабатываемой по поручению президента Владимира Путина.

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