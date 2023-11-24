Израиль пропустил в Газу цистерны с топливом и бытовым газом

Израиль пропустил через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом цистерны с топливом и бытовым газом в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщается 24 ноября в соцсетях вооруженных сил страны.