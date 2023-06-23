Нижегородский район

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Захоронения на Рогожском кладбище очистили от грязи

Сотрудники библиотек Школы №1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна присоединились к движению «Волонтеры Победы» и приняли участие в общегородской мемориально — патронатной акции по уборке воинских захоронений на Рогожском кладбище.

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