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Царьград

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Попытка атаки на промышленность Чапаевска: ПВО уничтожила БПЛА

Попытка атаки на промышленность Чапаевска: ПВО уничтожила БПЛА

В городе Чапаевск Самарской области была предотвращена атака на промышленное предприятие с помощью БПЛА.

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