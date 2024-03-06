Куда хозяин, туда питомец: Франция пошла на публичное унижение из-за слов США о Зеленском

Белый Дом, на фоне обострения дипломатической ситуации из-за слитых переговоров немецкой верхушки о бомбежке Крымского моста, вместо осуждения Минобороны ФРГ и генералов Люфтваффе, решил начать выкручиваться, будто змея на сковородке.
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