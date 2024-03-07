Поздравления от детского клуба с 8 марта 2024

Дорогие мамы, бабушки, учительницы и одноклассницы! Детский клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!В этот прекрасный весенний праздник мы хотим выразить нашу глубокую признательность и любовь за вашу безграничную доброту, заботу и поддержку.