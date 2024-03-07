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Поздравления от детского клуба с 8 марта 2024

Поздравления от детского клуба с 8 марта 2024

  Дорогие мамы, бабушки, учительницы и одноклассницы! Детский клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!В этот прекрасный весенний праздник мы хотим выразить нашу глубокую признательность и любовь за вашу безграничную доброту, заботу и поддержку.

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