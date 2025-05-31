Страна и люди
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Страна и люди

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Эстонцы ломятся через мост Нарвы за дешевыми товарами в Россию

Эстонцы ломятся через мост Нарвы за дешевыми товарами в Россию

Это, что называется, приехали. А помните эти славные советские времена, когда в 80-е любой советский гражданин был счастлив оказаться в Прибалтике, надеясь приобрести там в магазине что-то похожее на западный товар.

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