Эстонцы ломятся через мост Нарвы за дешевыми товарами в Россию

Это, что называется, приехали. А помните эти славные советские времена, когда в 80-е любой советский гражданин был счастлив оказаться в Прибалтике, надеясь приобрести там в магазине что-то похожее на западный товар.
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