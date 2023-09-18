Любопытно, однако

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Пока не судьба. Спите спокойно, дорогие товарищи олигархи и мигранты...

Пока не судьба. Спите спокойно, дорогие товарищи олигархи и мигранты...

Что сказал Си Цзиньпин, начав в Китае пересмотр приватизации 90-х Внутри нашей страны есть три проблемы, которые больше всего беспокоят россиян.

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Комментарии
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Елена Тихомирова
Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты..... Власть антинародна....
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1 час.
HN
Hall Natalya
Так откуда черпать информацию? ИНТЕРНЕТ ЕМУ В ПОМОЩЬ ЕСЛИ, КОНЕЧНО , ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ ЗНАТЬЧТО ПРОИСХОДИТ .
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1 час.
Катя Гончарова
&quot;Шариатский патруль&quot; - Россия стала страной, где правят трудовые мигранты - и это только начало. Отвечаем на вопрос, &quot;Что делать?&quot;. Новые элементы Национальной идеи России. Костёр из цветов: Дружба народов&quot; Процитирую позицию Независимых экспертов: «Центр политической кибернетики»: &quot;Ситуация как есть - это управленческая диверсия: измена, оккупация, разграбление с попыткой этнического замещения коренных народов России. Это привело к тому, что в России создана не система государственного управления и местного самоуправления, а система вертикального кормления. Исторически доказано, что так называемая &quot;Дружба народов&quot; существует только между отдельными людьми, национальными элитами, бизнесом и профессиональными группами - сам народ (большинство) тут не при чем. Дмитрий Обухх: &quot;Каждый этнос должен жить в своей культурной среде, а не перемешиваться тотально, теряя свою уникальность. Зачем Америка без индейцев; зачем Сирия без сирийцев; зачем Африка без африканцев; зачем Япония без японцев и т.д. Каждый этнос должен жить в своей культурной среде ...&quot; Добавим: &quot;Зачем Россия без русских?&quot; Этническое замещение русских на инородцев, когда для инородцев создаются благоприятные условия для вытеснения русских из прибыльного бизнеса (нефть, газ, золото, торговля, финансы...). Это и есть реализация проекта &quot;Россия без русских&quot;. Вывод: «Мигранты опасны для нашего общества». Все остальное - это профанация сакральности и борьба нанайских мальчиков. &quot;История развития человечества доказала, что у кого ресурсы, у того и власть&quot;. Прибыль своим, а убытки другим - государству и обществу&quot;. Ваше мнение ?
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