Пока не судьба. Спите спокойно, дорогие товарищи олигархи и мигранты...

Катя Гончарова

"Шариатский патруль" - Россия стала страной, где правят трудовые мигранты - и это только начало. Отвечаем на вопрос, "Что делать?". Новые элементы Национальной идеи России. Костёр из цветов: Дружба народов" Процитирую позицию Независимых экспертов: «Центр политической кибернетики»: "Ситуация как есть - это управленческая диверсия: измена, оккупация, разграбление с попыткой этнического замещения коренных народов России. Это привело к тому, что в России создана не система государственного управления и местного самоуправления, а система вертикального кормления. Исторически доказано, что так называемая "Дружба народов" существует только между отдельными людьми, национальными элитами, бизнесом и профессиональными группами - сам народ (большинство) тут не при чем. Дмитрий Обухх: "Каждый этнос должен жить в своей культурной среде, а не перемешиваться тотально, теряя свою уникальность. Зачем Америка без индейцев; зачем Сирия без сирийцев; зачем Африка без африканцев; зачем Япония без японцев и т.д. Каждый этнос должен жить в своей культурной среде ..." Добавим: "Зачем Россия без русских?" Этническое замещение русских на инородцев, когда для инородцев создаются благоприятные условия для вытеснения русских из прибыльного бизнеса (нефть, газ, золото, торговля, финансы...). Это и есть реализация проекта "Россия без русских". Вывод: «Мигранты опасны для нашего общества». Все остальное - это профанация сакральности и борьба нанайских мальчиков. "История развития человечества доказала, что у кого ресурсы, у того и власть". Прибыль своим, а убытки другим - государству и обществу". Ваше мнение ?