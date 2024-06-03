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  • Георгий Михалев
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Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Мощная магнитная буря уровня G3 накроет Землю во вторник, 4 июня. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

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