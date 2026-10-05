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СК возбудил дело об осквернении Ржевского мемориала

СК возбудил дело об осквернении Ржевского мемориала

Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело по информации об осквернении Ржевского мемориала Советскому Солдату.

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