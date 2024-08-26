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СВР: США перед выборами в Грузии планируют нарастить давление на власти страны

СВР: США перед выборами в Грузии планируют нарастить давление на власти страны

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что американские власти перед парламентскими выборами в Грузии собираются усилить давление на власти страны ради максимального ослабления позиции правящей партии «Грузинская мечта».

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