СВР: США перед выборами в Грузии планируют нарастить давление на власти страны

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что американские власти перед парламентскими выборами в Грузии собираются усилить давление на власти страны ради максимального ослабления позиции правящей партии «Грузинская мечта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии