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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз сделал 300 передач быстрее всех в истории «Ванкувера». В НХЛ среди защитников его опередили только Лич и Орр

Защитник «Ванкувера» отметился тремя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1).

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