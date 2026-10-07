Анастасия Решетова о беременности: "Большой живот — это норма"

Ведущая спортивных новостей Анастасия Решетова откровенно рассказала о своей беременности. Она подчеркнула, что, находясь на пятом месяце, её часто путают с более поздними сроками из-за привычно большого животика.
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