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Царьград

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Анастасия Решетова о беременности: "Большой живот — это норма"

Анастасия Решетова о беременности: "Большой живот — это норма"

Ведущая спортивных новостей Анастасия Решетова откровенно рассказала о своей беременности. Она подчеркнула, что, находясь на пятом месяце, её часто путают с более поздними сроками из-за привычно большого животика.

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